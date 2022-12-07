Минобрнауки Татарстана рассказало, при какой температуре отменят уроки в школах

В ведомстве также рекомендовали не перевозить детей на школьных автобусах за пределы населенных пунктов при температуре -25 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство образования и науки Татарстана рассказало, при какой температуре могут отменить занятия в городских и сельских школах. Связано это с аномальными морозами на территории республики.

В сельских школах уроки с 1 по 4 классы могут отменить при температуре ниже -23, с 5 по 9 классы - при -25, с 10 по 11 классы - при -30 градусах. В городских образовательных учреждениях занятия в начальных классах могут отменить при -25, с 5 по 9 классы - при -27, с 10 по 11 классы - при -32 градусах.

Кроме того, уроки по физической культуре для учеников начальных классов должны проводиться в помещении, если температура воздуха будет ниже -3 градусов, а ветер более 6-10 метров в секунду. Для учащихся старших классов - при температуре ниже 10 градусов холода.

Также в ведомстве рекомендовали не перевозить детей на школьных автобусах за пределы населенных пунктов при температуре ниже -25 градусов.

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