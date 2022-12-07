Увидеть поезд Деда Мороза в Набережных Челнах пришли около 10 тысяч человек

Следующую остановку сказочный волшебник сделает в Уфе вечером 7 числа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером во вторник, 6 декабря, на железнодорожном вокзале Набережных Челнов остановился поезд Деда Мороза. На праздничное мероприятие, которое состоялось там, пришли около 10 тысяч местных жителей. Для горожан организовали гуляния с участием аниматоров и, конечно, самого зимнего волшебника, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, поезд Деда Мороза отправился в путь из Великого Устюга в конце октября. До середины января 2023 года волшебник планирует посетить более 100 ж/д станций. Следующую остановку он сделает 7 декабря в Уфе.

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