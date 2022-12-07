Минниханов и врио главы ДНР открыли Татарстанский машиностроительный форум

По словам главы республики, основной целью региона сейчас является обеспечение технологического суверенитета России. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 7 декабря, в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского машиностроительного форума. В нем среди прочих приняли участие глава республики Рустам Минниханов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Минниханова, основной целью региона на данный момент является обеспечение технологического суверенитета России. В связи с этим необходимо уделить особое внимание развитию машиностроения. В республике ведется активное производство легковых и грузовых машин, спецтехники, самолетов и судов.

Для повышения качества и конкурентоспособности Татарстан работает над внедрением на предприятиях современных методов управления производством и техническим обновлением, заметил в своей речи глава региона.

Отметим, что Татарстанский машиностроительный форум - площадка для развития деловых отношений между предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена опытом и идеями.

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