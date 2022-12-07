Расходы на содержание бездомных собак в Казани увеличили до 30,9 миллиона рублей

В 2022 году на эти цели было выделено 24,5 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На содержание и регулирование численности бездомных животных в Казани в 2023 году планируется выделить 30,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, средства должны пойти на профилактику болезней и лечение животных, содержание бездомных животных в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам или поиск для них новых хозяев, стерилизацию и кастрацию, умерщвление неизлечимо больных животных, а также утилизацию трупов бездомных животных.

Отметим, что в 2022 году на эти цели из бюджета города было выделено 24,5 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram