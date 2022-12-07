Пропавшая в Зеленодольске девушка-подросток найдена живой

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Зеленодольске завершены поиски 16-летней девушки-подростка, которая пропала 5 декабря. Более суток ее искали полицейские, добровольцы и просто местные жители. И вот нуждающуюся в медицинской помощи школьницу нашли живой. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где именно девушка была все это время и почему не выходила на связь с родными, не уточняется.

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