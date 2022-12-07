В 2023 году на создание и благоустройство пляжей в Татарстане направят 180 миллионов рублей

Деньги пойдут как минимум на 18 проектов. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Стало известно, что в 2023 году на создание и благоустройство пляжей в Татарстане планируется направить порядка 180 миллионов рублей. Около 144 миллионов будут выделены из федерального бюджета, а оставшиеся средства - из республиканского, заявил журналистам председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По его словам, деньги пойдут как минимум на 18 проектов. Среди прочих на пляжах будут установлены новые кабинки для переодевания, мобильные туалеты, лежаки и зонты.

Отметим, что финансирование из федерального бюджета будет осуществляться по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

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