Торгово-промышленная палата РТ провела инвест-завтрак

Фото: Торгово-промышленная палата Татарстана

Индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, финансисты и инвесторы стали участниками бизнес завтрака Торгово-промышленной палаты Татарстана. «Сохраняя преумножай» - именно так была заявлена тема завершающего бизнес-завтрака в этом году.

Открыл встречу с предпринимателями заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов. Он рассказал о возможностях, которые предоставляет предпринимателям ТПП РТ и отметил, что многие бизнесмены не знают о мерах поддержки со стороны государства, и призвал участников бизнес-завтрака обращаться в ТПП за консультацией.

Фото: Торгово-промышленная палата Татарстана

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева поделилась информацией о деятельности агентства и пригласила всех желающих записаться на консультацию: «Вы можете просто не знать, что может быть для вас доступно в органах власти», — пояснила Епифанцева.

Она также напомнила, что в сети можно скачать специальное приложение «Мои субсидии». Регистрация в нем происходит через «Госуслуги», благодаря чему сервис автоматически предложит предпринимателю все доступные для него меры поддержки.

Еще одним из выступающих был генеральный директор АО «АГЗРТ» Яков Геллер. Он рассказал о доступных льготах и преференциях для предпринимателей. «Мне кажется, у нас в республике сделано уже всё, что было возможно, чтобы помочь бизнесу в вопросе льгот и преференций», — заявил Геллер. Он добавил, что если государство хочет помочь бизнесу, то у него есть два варианта: первый — льготы и преференции, а второй — обеспечение доступа к анонимным закупкам и продажам в сети. «И если первым вариантом пользуются все, то вторым пользуются только единицы», — подчеркнул спикер.

Яков Геллер заметил, что в экономике существуют такие же нерушимые законы, как и в физике, и если кто-то нарушает законы, то должен быть готов, что такая экономика «утонет». «И закупки у единого поставщика — это то самое нарушение закона», — заключил он.

Генеральным партнером этой встречи выступила Брокерская компания БКС Мир инвестиций. С приветственным словом выступил директор казанского филиала БКС Мир Инвестиций Аркадий Ращектаев. Персональный брокер компании БКС Мир инвестиций Лев Храпов выступил с докладом «Персональное финансовое планирование в условиях турбулентности». Рассказал о принципах формирования инвестиционных портфелей, типах финансовых инструментов и персональном финансовом планировании.

В заключении были разыграны подарки и сертификаты на услуги от партнеров.

В 2022 году ТПП РТ провела 5 бизнес-завтраков. В них приняли участие свыше 400 предпринимателей, десятки экспертов, представители министерств и ведомств республики, институтов поддержки бизнеса. Темами утренних встреч предпринимателей в течение года стали: ESG-управление, республиканские и федеральные меры поддержки, цифровизация бизнеса, раскрутка бренда, выходы на маркетплейсы, поддержка стартапов и другие.

Управляющий ООО «Центр медиа» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов.