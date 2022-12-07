Глава Татарстана поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров

Региональная поддержка ювелиров поможет им сохранить свои места на рынке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству финансов и Министерству экономики республики продумать механизм региональной поддержки ювелиров, которые работают с серебром. Данную задачу он поставил перед ведомствами на встрече с местными предпринимателями.

По словам соучредителя одной из сувенирных компаний, с 1 января 2023 года все предприятия по производству и торговле ювелирных изделий перейдут на общий налоговый режим. В связи с этим цены на готовую продукцию повысятся на 30%. Это может привести к уходу с рынка небольших компаний, занимающихся продажей серебра. Для того, чтобы избежать подобного, предприниматель попросил власти Татарстана сохранить для них возможность специального налогового режима.

Минниханов, в свою очередь, назначил ответственных лиц, которые займутся рассмотрением и решением вопроса.

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