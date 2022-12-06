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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 17:12

В многоэтажке на улице Павлюхина в Казани произошел хлопок, который выбил окна в квартире

Причиной ЧП называют разгерметизацию самогонного аппарата
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Межкомнатные и несущие стены целы.

Межкомнатные и несущие стены целы.

Фото: МЧС Татарстана

Около 19:12 6 декабря в экстренные службы поступило сообщение о хлопке в доме №108 Б по улице Павлюхина в Казани. Как оказалось, в одной из квартир на 16 этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата, в результате чего наружу вырвались пары спирта. В итоге в спальне, на кухне и на балконе выбило окна. Несущие и межкомнатные стены целы.

На место оперативно прибыли пожарные, но возгорания не было. Никто из жильцов не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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