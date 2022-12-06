Умер Дмитрий Несветаев, известный в Набережных Челнах врач-хирург

Несветаев проработал в сфере здравоохранения 30 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 6 декабря, в Набережных Челнах скончался известный проктолог, врач-хирург Дмитрий Несветаев. Об утрате сообщила пресс-служба городской больницы №5.

Он ушел из жизни в возрасте 55 лет. Общий стаж работы Несветаева в сфере здравоохранения составляет 30 лет, из них 15 лет - в горбольнице №5.

Коллектив медучреждения выразил соболезнования родным и близким. Сотрудники также подчеркнули, что смерть Дмитрия Несветаева - большая потеря для всего медицинского сообщества Набережных Челнов.

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