Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 35 приемных семей для одиноких пожилых людей

Приемные семьи будут ухаживать за одинокими пожилыми людьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря нацпроекту «Демография», в Татарстане создано 35 приемных семей для пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Проект «Приeмная семья для пoжилого человека» реализуется с 2017 года. Он позволяет устроить одинокого пенсионера, который нуждается в медицинском и социальном обслуживании, в приемную семью, где ему обеспечат надлежащий уход.

Напомним, ранее на реализацию нацпроекта «Демография» в республике собирались выделить 6,5 миллиарда рублей.

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