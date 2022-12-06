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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:02

Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 35 приемных семей для одиноких пожилых людей

Это было сделано за пять лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Приемные семьи будут ухаживать за одинокими пожилыми людьми.

Приемные семьи будут ухаживать за одинокими пожилыми людьми.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря нацпроекту «Демография», в Татарстане создано 35 приемных семей для пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Проект «Приeмная семья для пoжилого человека» реализуется с 2017 года. Он позволяет устроить одинокого пенсионера, который нуждается в медицинском и социальном обслуживании, в приемную семью, где ему обеспечат надлежащий уход.

Напомним, ранее на реализацию нацпроекта «Демография» в республике собирались выделить 6,5 миллиарда рублей.

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