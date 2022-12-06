Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 14:06

В Казани на две недели ограничат движение по улице Блюхера

Участок дороги у дома №4 будет закрыт с 7 по 22 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все дело в строительстве водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Все дело в строительстве водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 7 декабря, в Казани ограничат движение автомобилей по улице Блюхера. Речь идет об участке дороги у дома №4. Там будут проводиться работы по строительству водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, сообщают в администрации Кировского и Московского районов города.

Участок должен быть вновь открыт для водителей через две недели – 22 числа.

Напомним, ранее сообщалось об ограничение движения по улице Короленко. У дома №85 там ведется строительство сетей водоснабжения. Работы должны быть завершены к 23 декабря.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram