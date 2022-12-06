В Казани на две недели ограничат движение по улице Блюхера

Все дело в строительстве водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 7 декабря, в Казани ограничат движение автомобилей по улице Блюхера. Речь идет об участке дороги у дома №4. Там будут проводиться работы по строительству водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, сообщают в администрации Кировского и Московского районов города.

Участок должен быть вновь открыт для водителей через две недели – 22 числа.

Напомним, ранее сообщалось об ограничение движения по улице Короленко. У дома №85 там ведется строительство сетей водоснабжения. Работы должны быть завершены к 23 декабря.

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