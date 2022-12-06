В Зеленодольске пропала девушка-подросток, которая нуждается в медпомощи

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Зеленодольске начались активные поиски 16-летней Владиславы Козиной. Девушка, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с родными в понедельник, 5 декабря. С тех пор о ее местонахождении не известно ничего, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Согласно ориентировке, девушка ростом около 145 сантиметров имеет нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была сине-белая куртка, серые джинсы, бордовые сапоги и бордовая шапка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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