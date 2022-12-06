Поджидали у пунктов обмена валюты и грабили: обвиняемые в серии разбойных нападений на иностранцев в Казани предстанут перед судом

Четверо из шести фигурантов уголовного дела признали свою вину.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Казани в возрасте от 18 до 27 лет и 28-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчины обвиняются в серии разбойных нападений на иностранцев, которые происходили в мае текущего года.
По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу для ограбления иностранцев. Утверждается, что они нападали на жертв возле пунктов обмена валюты и открыто похищали у них деньги. Злоумышленники были вооружены газовыми баллончиками.
Потерпевшими считают трое граждан из стран арабского Востока. Причиненный им ущерб оценивается в миллион рублей.
- Из числа фигурантов только четверо признали свою вину. У одного из них изъята иностранная валюта, которую передали потерпевшим в счет возмещения материального ущерба, - говорят в прокуратуре города.
В скором времени мужчины предстанут перед Советский районный судом.
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