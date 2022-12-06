В Буинске осудили парня, который ударил прохожего, отказавшегося дать ему закурить

Свою вину злоумышленник признал полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летний житель Буинска признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Суд установил, что утром 30 июня он набросился на случайного прохожего за то, что тот отказался дать ему закурить. Парень ударил мужчину ногой по лицу, в результате чего последний получил перелом лобной пазухи и костей носа. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

Свою вину юноша признал. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с последующим испытательным сроком в шесть месяцев, сообщает прокуратура города.

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