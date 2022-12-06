Сдать объект полностью планируется в 2024 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что строительство второго участка Вознесенского тракта в Казани оценили в 26 миллиардов рублей. Это должна быть дорога протяженностью в 7,5 километра, которая соединит проспект Победы и трассу М-7 «Волга». Об этом журналистам сообщил замглавы Минтранспорта Татарстана Артем Чукин.

По его словам, на данный момент власти республики ждут утверждения федеральных адресных инвестиционных программ на 2023 год. По ним по реализацию проекта планируется получить порядка 386 миллионов рублей.

Сдать объект в ведомстве рассчитывают в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще два участка в Советском районе. На этот раз – на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане в 2023 году на реализацию дорожного нацпроекта направят 11,2 миллиарда рублей

Большая часть этих средств будет выделена из бюджета республики (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram