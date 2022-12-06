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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:23

Строительство второго участка Вознесенского тракта в Казани оценили в 26 миллиардов рублей

Сейчас Татарстан ждет утверждения федеральных адресных инвестиционных программ на 2023 год
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сдать объект полностью планируется в 2024 году.

Сдать объект полностью планируется в 2024 году.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что строительство второго участка Вознесенского тракта в Казани оценили в 26 миллиардов рублей. Это должна быть дорога протяженностью в 7,5 километра, которая соединит проспект Победы и трассу М-7 «Волга». Об этом журналистам сообщил замглавы Минтранспорта Татарстана Артем Чукин.

По его словам, на данный момент власти республики ждут утверждения федеральных адресных инвестиционных программ на 2023 год. По ним по реализацию проекта планируется получить порядка 386 миллионов рублей.

Сдать объект в ведомстве рассчитывают в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще два участка в Советском районе. На этот раз – на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя.

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