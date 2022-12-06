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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 14:41

В Татарстане сельчанка призналась, что напала с ножом на гостя

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло в селе Большие Тиганы Алексеевского района.

Преступление произошло в селе Большие Тиганы Алексеевского района.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница села Большие Тиганы Алексеевского района подозревается в покушении на убийство человека. По версии следствия, 4 декабря родственник привел в дом к женщине своего 50-летнего коллегу по работе. Компания начала распивать алкоголь, но в какой-то момент гость и хозяйка поругались так сильно, что последняя схватила нож и ударила им собутыльника в живот.

Потерпевшего удалось вовремя доставить в больницу, где его жизнь была спасена.

Свою вину в преступлении женщина признала. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

- На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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