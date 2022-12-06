Власти Татарстана хотят ужесточить наказание за нелегальную продажу этилового спирта

Инициатива была рассмотрена на заседании местного Комитета по законности и правопорядку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Татарстана хотят ужесточить наказание за нелегальную продажу спиртосодержащей непищевой продукции и этилового спирта. Инициатива Госсовета республики по внесению в Госдуму России проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» была рассмотрена на заседании местного Комитета по законности и правопорядку.

- Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции является одной из основных целей государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения, - заметил в ходе заседания зампред комитета Александр Чубаров.

Депутаты считают, что сейчас за продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции применяется малозначительная санкция - штраф в размере до двух тысяч рублей и конфискация продукции. Ее предлагается ужесточить.

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