На пяти улицах и трех участках дорог в Казани запретили остановку и стоянку авто

Местных жителей просят быть внимательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пяти улицах и трех участках дорог в Казани установили новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Если быть точнее, то они появились по улицам Минская, Сафиуллина, Серова, Файзи и Чишмяле, а также на проезде вдоль Московского рынка, на отрезках от улицы Энергетиков до улицы Усманова, и по дороге у дома №7 по улице Шуртыгина.

Решение об установке знаков было принято районными комиссиями по безопасности дорожного движения, сообщают власти города.

Местных жителей просят быть внимательными и руководствоваться новыми дорожными знаками.

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