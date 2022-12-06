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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:00

В Казани отпустили под домашний арест ряд фигурантов уголовного дела по ОПГ «Тукаевские»

Они провели в СИЗО около пяти лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующее решение было принято Вахитовским районным судом города.

Соответствующее решение было принято Вахитовским районным судом города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 6 декабря, Вахитовский районный суд Казани решил отпустить под домашний арест трех фигурантов уголовного дела по ОПГ «Тукаевские» - Айдара Вагизова, Михаила Левицкого и Анатолия Степанова. Ранее того же удостоились ряд других обвиняемые - Роберт Тазов, Руслан Сафин, еще один Руслан Сафин, Анатолий Васильев, Марат Мидхатов, Антон Логинов, Рамиль Ахметшин и Альфреда Гильмутдинова, сообщает «БИЗНЕС Online».

Еще пятеро фигурантов были оставлены в СИЗО. Речь идет о Геннадии Кирилове, Наиле Шайхутдинове, Евгении Осипове, Артеме Хамидуллине и Рустеме Набиеве.

Напомним, мужчинам вменяют участие в преступном сообществе, серию мошенничеств, вымогательств и разбоев.

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