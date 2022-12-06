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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:12

Минниханов осмотрел обновленное здание военкомата Высокогорского района

На капитальный ремонт объекта было выделено 60,5 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Глава Татарстана оценил качество проделанных работ. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана оценил качество проделанных работ. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 6 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел обновленное здание военного комиссариата Высокогорского района. Ранее на капитальный ремонт объекта, построенного еще в 1973 году, было выделено 60,5 миллиона рублей.

В военкомате отремонтировали крышу и фасад, заменили окна и двери, привели в порядок инженерные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, заменили мебель и оборудование, а также провели внутреннюю отделку помещений. Минниханов оценил качество проделанных работ.

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