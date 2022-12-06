В семейном Доме фонда «Семья вместе» поздравили волонтеров с Днем Добровольца

Фото: Сергеева Елизавета

5 декабря семейный Дом благотворительного фонда «Семья вместе» поздравил всех, кто помогает Дому и детям, проходящим длительное лечение в ДРКБ МЗ РТ, с Днем Волонтера.

Фото: Сергеева Елизавета

Семейный Дом делает все для того, чтобы родители и дети были окружены уютной, «домашней» атмосферой. Поддерживать в Доме чистоту, комфорт и уют, проводить ежедневные мероприятия, а также радовать детей интересными мастер-классами помогают волонтеры.

Юлия Маркова, директор гостиницы, поздравила дорогих гостей с их праздником: «Мы очень рады, что вы сегодня собрались. Праздновать День Волонтера стало нашей доброй традицией, и от нашего Дома, от нашего маленького коллектива, мы хотим сказать Вам огромное спасибо!»

В начале праздника для волонтеров, детей и их родителей выступил артист татарской эстрады, большой друг Дома – Мунир Рахмаев. Вместе с ним все гости веселись и громко пели татарские песни и желали друг другу встретить «свою птицу-счастья»!

Вечер продолжился интерактивной шоу-программой от «Good night show». Жители Дома и гости смогли почувствовать себя настоящими участниками телевизионных программ «Где логика?» и «Что? Где? Когда?». И сегодня было совершенно неважно, кто стал победителем. Это можно было почувствовать и в красивом танцевальном номере от коллектива «Pink Venom».

А завершающей точкой праздника стал вкусный фуршет и сладкая вата от «Молодой Гвардии Республики Татарстан»!