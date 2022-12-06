Работы по возведению объекта ведутся по национальному проекту «Демография». Фото: telegram-канал мэрии Казани

В 2023 году в Ново-Савиновском районе Казани откроется новый детсад на 220 мест, 100 из которых будут предназначены для малышей в возрасте до трех лет, а 120 - для детей от трех до семи лет. Он расположится между улицами Адоратского, Чистопольской и проспекта Ямашева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Данное учреждение построят по новому типовому проекту, который предполагает создание условий и для посещения его детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работы по возведению объекта ведутся по национальному проекту «Демография».

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