Из-за аномально холодной погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Потепление прогнозируют в выходные, 10 и 11 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на девять и более градусов ниже нормы продержится до 9 декабря, сообщает Гидрометцентр региона.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в республике будет наблюдаться погода без осадков с температурой воздуха до -26 градусов ночью и до -15 градусов днем. На дорогах возможен гололед.

Потепление прогнозируют в выходные, 10 и 11 декабря. Температура воздуха повысится до -4 градусов днем и до -7 градусов ночью.

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