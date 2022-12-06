Власти Татарстана ввели новую меру поддержки семей участников спецоперации

Ранее подарочные комплекты детских принадлежностей получали семьи, у которых среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Татарстана расширили круг лиц, кому полагаются подарочные комплекты детских принадлежностей. Теперь их будут предоставлять и семьям участников спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, ранее такие комплекты получали семьи, у которых среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума. Теперь же эта мера поддержки будет доступна как семьям мобилизованных, добровольцев батальонов "Алга" и "Тимер" и военнослужащих войск Нацгвардии, участвующих в СВО.

Для получения подарочного комплекта матери необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт принадлежности семьи к участнику спецоперации.

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