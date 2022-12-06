В результате выезда на встречку в Татарстане погибли два человека

Авария произошла на трассе в Елабужском районе. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В понедельник, 5 декабря, на трассе в Елабужском районе столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi. По предварительным данным, водитель первой иномарки на высокой скорости выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

В итоге два пассажира Hyundai скончались на месте, а водитель и пассажир Mitsubishi с травмами были госпитализированы в больницу.

Причины произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

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