В Набережных Челнах птицы мучительно умирают из-за кормежки отбросами

После попадания в организм птиц еды с плесенью, у них поражаются верхние дыхательные пути. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах жители продолжают оставлять птицам остатки своей еды. В дальнейшем это может привести к их мучительной смерти.

По словам орнитологов, обычно продукты, которыми кормят птиц, испорченные и с плесенью. Люди думают, что, поступив подобным образом, они помогают им. Однако для птиц - это мучительная смерть.

После попадания в их организм плесени, у них поражаются верхние дыхательные пути, ее внутренности покрываются грибком. В связи с этим она не сможет есть, пить и глотать, сообщает "Челнинские известия".

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