Новым руководителем Гостехнадзора Татарстана стал Альберт Бурганов

Ранее он был начальником отделения МВД России «Верхнеуслонский». Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что на должность руководителя Управления Гостехнадзора Татарстана назначили Альберта Бурганова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в новые обязанности Бурганов вступил с 5 декабря. До этого момента он был начальником отделения МВД России «Верхнеуслонский».

Ранее руководителем Гостехнадзора Татарстана был Радик Зиатдинов. Однако в октябре он скончался на 56-м году жизни.

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