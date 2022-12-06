Из-за заледеневшего провода в Казани оплавилась крыша трамвая

В салоне на момент происшествия находилось семь человек. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Около 7 часов утра во вторник, 6 декабря, на перекрестке проспектов Ямашева и Амирхана в Казани произошло короткое замыкание токоприемников трамвая маршрута 5а. Причиной произошедшего в МУП «Метроэлектротранс» называют обледенение рабочего провода и неисправность пантографа.

Искры электрической дуги попали на трамвай и оплавили пластиковую обшивку крыши. В тот момент внутри находились семь человек. Все они оперативно вышли из салона. Никто не пострадал.

Экипаж общественного транспорта самостоятельно ликвидировал искрение, применив огнетушители.

- К месту прибыли пожарные расчеты СПСЧ-48 и ПСЧ-3. Подтвердили информацию о к/з без горения. Силам отбой, - говорят в МЧС Татарстана.

Простой трамваев составил 25 минут, на данный момент движение восстановлено. Пострадавшие вагон отбуксирован в депо.

Экипаж трамвая справился с искрением самостоятельно. Фото: МЧС Татарстана

Пострадавший вагон отбуксировали в депо. Фото: МЧС Татарстана

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