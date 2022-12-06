На проспекте Ибрагимова в Казани две молодые женщины отравились угарным газом

По данному факту проводится прокурорская проверка.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером в понедельник, 5 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в Казани. Инцидент произошел в одной из квартир дома №26А по проспекту Ибрагимова. Пострадавшие – женщины в возрасте 21 и 22 лет. Им потребовалась госпитализация.
Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту. Планируется проверить соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования и установить причины произошедшего.
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