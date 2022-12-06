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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:35

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Набережных Челнов

Его похороны запланированы на 6 декабря
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для всех, кто хочет проводить бойца в последний путь, будет организован транспорт.

Для всех, кто хочет проводить бойца в последний путь, будет организован транспорт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Мамадышского района, который последние годы жил и работал в Набережных Челнах Павел З. Его похороны состоятся в среду, 6 декабря, в родном селе. Для всех, кто хочет проводить бойца в последний путь, будет организован транспорт, сообщают chelny-biz со ссылкой на вдову мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что в татарстанском автограде увековечили имя погибшего участника спецоперации Андрея Яранцева. Памятная табличка появилась на фасаде школы №27.

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