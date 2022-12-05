ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на «длинные» депозиты

По данным ВТБ, во втором полугодии значительно вырос интерес клиентов к «длинным» депозитам. Весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие вклады на 3-6 месяцев, но уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля депозитов со сроком 6 месяцев, а осенью – на 12 и более. И если во втором квартале на продукты сроком от года в ВТБ приходилось в среднем лишь 9% новых депозитов, то в третьем квартале на год и более открывался уже каждый четвертый вклад, а в ноябре – каждый третий.

По оценкам банка, в декабре спрос на долгосрочные продукты продолжит расти вместе с традиционным ростом активности вкладчиков. Как правило, он обусловлен сезонными предложениями от банков, а также дополнительными выплатами от работодателей перед праздниками. Кроме того, в это время многие формируют бюджет на следующий год и начинают планировать сбережения на крупные покупки. Росту популярности «длинных» вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых выгодных предложений по долгосрочным продуктам.

«Долгосрочные вклады, помимо повышенной доходности, позволяют зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок, то есть доходность сбережений не зависит от изменения внешних обстоятельств и ключевой ставки ЦБ. Такие депозиты подходят тем, кто планирует свой бюджет заранее или заботится о будущем, и позволяют заблаговременно отложить средства на высшее образование детей, пока они учатся в школе, на будущий ремонт в квартире или сформировать пенсионный капитал. Традиционно долгосрочные предложения пользуются наибольшим спросом у старшего поколения. Именно такие клиенты чаще всего придерживаются сберегательной модели поведения, склонны к более консервативным инструментам сохранения средств и предпочитают заранее формировать свои накопления», - комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ