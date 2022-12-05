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НовостиОбщество5 декабря 2022 16:03

Татарстан занял 31-ое место среди регионов России по отсутствию вредных привычек

Жители республики все больше придерживаются правильного образа жизни
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При расчете учитывали количество проданного алкоголя и табачных изделий.

При расчете учитывали количество проданного алкоголя и табачных изделий.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан занял 31-ую строчку в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Согласно исследованию экспертов агентства РИА рейтинг, жители республики все больше придерживаются правильного образа жизни.

В рейтинге использовали средние показатели за последние три года: с 2019 по 2021. При расчете учитывали количество проданного алкоголя и табачных изделий, число преступлений, которые совершались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от употребления спиртного.

Выше Татарстана поднялась Чувашия - она располагается на 22 строчке. Стоит отметить, что Марий Эл и вовсе вошла в топ-10 регионов, где жители ведут здоровый образ жизни.

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