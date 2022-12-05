Татарстан занял 31-ое место среди регионов России по отсутствию вредных привычек

При расчете учитывали количество проданного алкоголя и табачных изделий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан занял 31-ую строчку в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Согласно исследованию экспертов агентства РИА рейтинг, жители республики все больше придерживаются правильного образа жизни.

В рейтинге использовали средние показатели за последние три года: с 2019 по 2021. При расчете учитывали количество проданного алкоголя и табачных изделий, число преступлений, которые совершались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от употребления спиртного.

Выше Татарстана поднялась Чувашия - она располагается на 22 строчке. Стоит отметить, что Марий Эл и вовсе вошла в топ-10 регионов, где жители ведут здоровый образ жизни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram