Синоптики рассказали, когда в Татарстане аномальный мороз пойдет на спад

С 6 по 9 декабря резких изменений погоды не ожидается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшие выходные на территории республики среднесуточные температуры воздуха оказались на 10-15 градусов ниже климатической нормы, а в воскресенье, 4 декабря, и вовсе был зафиксирован рекордно высокий уровень атмосферного давления.

С 6 по 9 декабря резких изменений погоды не ожидается. Осадки маловероятны. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов, при прояснениях в низинах - от -21 до -26 градусов. Днем температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, в пятницу - до -12 градусов. На дорогах скользко.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, аномальный мороз пойдет на спад к концу недели. В субботу, 10 декабря, ожидается снег. В ночные часы температура будет составлять от -7 до -12 градусов, днем - от -4 до -9 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram