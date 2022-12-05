В Казани открылся Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

В открытие приняли участие Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Ильсур Метшин и другие. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 5 декабря, в Казани прошло открытие Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Для участия в мероприятии в столицу Татарстана приехали порядка тысячи делегатов из регионов России и других стран.

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, Рустам Минниханов лично поприветствовал прибывшие делегации и поблагодарил их за то, что, несмотря на непростую обстановку, они приехали в Казань. Вместе с ним в открытии участвовали госсоветник региона Минтимер Шаймиев, градоначальник Ильсур Метшин, ответственный секретарь Комиссии страны по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и глава Минкульта России Ольга Любимова.

Напомним, Международном форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в столице Татарстана с 5 по 8 декабря. В программе запланирован ряд тематических мероприятий, конференций и заседаний.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram