Театр Тинчурина выступил с концертом перед мобилизованными татарстанцами

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

Театр Карима Тинчурина совместно с землячеством Арского района организовал культурную программу на полигоне Казанского танковского училища для мобилизованных татарстанцев.

На концерте выступили актеры театра имени К.Тинчурина Рамиль Минханов, Ильнур Байназаров, Айсылу Мусаллямова, народный артист Татарстана Рустем Закиров, заслуженные артисты Татарстана Ильназ Бах, Нурзада, Ильсур Мортаза и оператор по звуку театра К.Тинчурина Раниль Мусеев.

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

- Решили организовать концерт для поднятия духа защитников нашей страны. В такой сложный период для нашей Родины очень важно поддержать и показать единство нашего народа, – отметил директор театра им.К.Тинурина, руководитель Арского землячества Фанис Мусагитов.

- Мы верим вам, будем ждать вашего возвращения живыми и невредимыми. Пусть наши песни вдохновляют вас на победы, – помогают в трудные минуты, пожелала актриса Айсылу Мусаллямова.

Мобилизованные искренне поблагодарили за концерт, оказанное внимание театр Тинчурина и Арское землячество.

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