Спектакль «Михербанлык» студии «Могжиза» прошел с аншлагом

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

4 декабря показ спектакля театральной студии для детей с ограниченными возможностями здоровья «Могжиза» («Чудо») при Тинчуринском театре прошел с аншлагом.

Фэнтези «Михербанлык» («Милосердие») студии «Могжиза» повествует о том, как справляться с жизненными трудностями, при этом оставаться преданным своим мечтам. Познакомившись друг с другом в игре «Пламенный город» в интернете, четверо детей – Анель, Алсу, Айрат и Амир – становятся близкими друзьями. Но, к сожалению, в реальной жизни ни у одного из них нет настоящего друга.

Автор сказки-фентези – актер Тинчуринского театра Ильфак Хафизов, режиссер – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов. Спектакль был подготовлен при поддержке руководителя Инициативной группы «Во благо вместе» Альбины Фаридовны Салимгараевой.

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

Среди зрителей спектакля были не только родные и близкие молодых актеров, но и простые зрители, которые пожелали выразить свою поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. По словам родителей детей с ограниченными возможностями, студия «Могжиза» придала Тинчуринскому театру дополнительную теплоту. Она помогает детям исполнить их мечты.

Директор театра Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов отметил, что студия “Могжиза”, обращаясь к новым методам и своеобразным проектам, становится частью современного татарского искусства.

- То, что дети с ограниченными возможностями здоровья играют на одной сцене с обычными артистами – само по себе чудо. То, что мы не делим людей по группам и даем возможность для развития таким детям – большое достижение нашего общества”\ -, обратился к собравшимся директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов.

Руководитель Инициативной группы «Во благо вместе» Альбина Фаридовна Салимгараева выразила огромную благодарность зрителям за поддержку проекта, а актерам пожелала успехов в дальнейшем творческой деятельности.

Театральная студия «Могжиза» («Чудо») для детей с ограниченными возможностями здоровья была организована по инициативе директора Тинчуринского театра, заслуженном деятеля культуры Фаниса Мусагитова. В студии при театре Тинчурина дети с диагнозом синдрома Дауна, ДЦП осваивают секреты театрального искусства. Преподаватели театральной студии – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Науметова и молодой талантливый артист Тинчуринского театра Салават Хабибуллин. Куратор – главный администратор театра Зульфия Башарова. На сегодняшний день в студии занимается 15 детей с ограниченными возможностями здоровья.

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