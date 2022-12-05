Глава Татарстана встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой

Встреча состоялась в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 5 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. В Казанском Кремле они среди прочего обсудили ход реализации федерального проекта «Придумано в России» и программы «Пушкинская карта».

Как оказалось, с помощью «Пушкинской карты» молодежь республики приобрела билетов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Любимова отметила, с какой активностью регион участвует во всех федеральных проектах.

Отметим, что министр прибыла в Казань для участия в церемонии открытия Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

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