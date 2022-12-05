В Бугульминском районе «Лада» выехала на встречку и оказалась под колесами «КамАЗа»

В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 6:20 в воскресенье, 4 декабря, на 302 километре автодороги «Казань – Оренбург» в Бугульминском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста», несмотря на знак «Обгон запрещен», выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии обе машины оказались в кювете.

От полученных травм 39-летний водитель легковушки скончался на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.

ДТП произошло в зоне действия знака «Обгон запрещен». Фото: ГИБДД Татарстана

Погибшему водителю было 39 лет. Фото: ГИБДД Татарстана

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