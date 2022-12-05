Экс-глава отдела УЭБ и ПК МВД по Татарстану отправлен в колонию и оштрафован на 36 миллионов рублей

Также мужчину лишили звания подполковника и права работать в правоохранительных органах три года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-руководитель отдела УЭБ и ПК МВД по Татарстану Рустем Нариманов признан виновным в мошенничестве на пять миллионов рублей и такой же суммы взятке. В понедельник, 5 декабря, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и лишил звания подполковника, равно как и права работать в правоохранительных органах три года. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей.

Нариманова обвиняли в «крышевании» бизнес товарища, за что он, якобы, получил пять миллионов рублей. Также следователи считали его причастным к мошеннической схеме по покупке и сдаче в лизинг оборудования для бетонного завода, что по факту было сделано только на бумагах.

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