За 10 месяцев добыча нефти в Татарстане выросла на 3,7%

В то же время в регионе увеличилась добыча попутного нефтяного газа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Стало известно, что в период с января по октябрь текущего 2022 года в Татарстане было добыто 29,6 миллиона тонн нефти. Эта цифра на 3,7% больше той, что была за прошлый отчетный период, сообщает Федеральная служба госстатистики по республике.

Отметим, что в регионе также увеличилась добыча попутного нефтяного газа - до 775,5 миллиона кубометров (+6,9%). Кроме того, вдвое выросла добыча природного песка и в полтора раза - гальки, гравия и каменной крошки.

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