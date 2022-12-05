Критиковавшие работу общественного транспорта Набережных Челнов люди не приняли участие в рейдах

Проверки автобусов и трамваев будут продолжаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенью в Набережных Челнах участились случаи жалоб на неуважительное отношение водителей общественного транспорта к пассажирам. В связи с этим власти города решили проверить работу местных автобусов и трамваев. С собой в рейд они пригласили недовольных местных жителей. Вот только те, как оказалось, не приняли приглашения.

Никто из автороd жалоб, критиковавших работу общественного транспорта, не присоединился к проверкам, заявил на совещании 5 декабря первый замруководителя Исполкома татарстанского автограда Илья Зуев.

По его словам, рейды проводились каждый день с 21 ноября по 4 декабря и будут продолжаться. У горожан еще есть возможность принять в них участие.

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