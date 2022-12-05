Житель Азнакаевского района признался, что зарезал собутыльника в ходе драки

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ФОКИН

38-летний житель села Сарлы Азнакаевского района признался в убийстве собутыльника. Тело последнего с колото-резаными ранениями шеи было обнаружено в доме подозреваемого 4 декабря.

По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, когда хозяин дома стал предъявлять 48-летнему гостю различные претензии. Словесная перепалка очень скоро переросла в драку, в ходе которой потерпевший упал, а злоумышленник взял нож и ударил им жертву.

После совершенного сельчанин сообщил о преступлении родственникам, а те обратились в полицию, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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