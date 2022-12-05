В Казани зафиксировали рекордно высокий уровень атмосферного давления

Атмосферное давление составило 779,9 миллиметра ртутного столба. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 4 декабря, Казани зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление - 779,9 миллиметра ртутного столба. Последний рекорд в городе составлял 773 миллиметра ртутного столба. Он был достигнут в 2020 году.

Отметим, что в ближайшие дни, 5 и 6 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет составлять от -15 до -20 градусов, днем столбики термометра достигнут -11 градусов. На дорогах будет гололед.

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