В Татарстане за сутки выявили 84 новых случаев COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане по-прежнему находится на уровне - 3,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 84 новых случаев COVID-19. В 8 случаях зараженным понадобилась госпитализация. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Вместе с тем, накануне в регионе выписали 542 переболевших коронавирусом человека

Отметим, всего же в республике COVID-19 был обнаружен у 190 920 человек, 187 852 из которых выздоровели, а 2 007 скончались. Уровень коллективного иммунитета у болезни на данный момент находится на отметке в 3,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом. За неделю болезнь там подтвердилась у 100 человек, что на 18 больше, чем было неделей ранее.

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