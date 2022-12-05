Из Казани в Объединенные Арабские Эмираты запустили регулярные авиарейсы

Авиарейсы будут проходить на воздушном судне Airbus A320. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 4 декабря, были возобновлены авиарейсы из столицы Татарстана в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут проходить два раза в неделю на воздушном судне Airbus A320, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Так, по четвергам и воскресеньям самолет вылетает из Казани в 00.05, а прибывает в Шарджу в 06.06. По средам и субботам рейс отправляется из ОАЭ в 19.00, а приземляется в столице Татарстана в 23.00.

Длительность перелета составляет 5 часов. Время в ОАЭ на час опережает московское.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram