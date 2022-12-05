За полгода в Татарстане почти на четверть подешевели бананы

Вот только в последнее время этот фрукт в республике дорожает. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние полгода в Татарстане существенно подешевели бананы. Если в конце мая килограмм стоил 111,97 рубля, то к концу ноября эта цифра снизилась до 87,7 рублея. То есть - на 22,5%, сообщает Татарстанстат.

Несмотря на это, в последнее время этот фрукт в республике дорожает. Так, например, за неделю с 21 по 28 ноября цены на него выросли на 0,53%. Тогда же подорожали огурцы (+12,04%) и белокочанная капуста (+3,89%). А вот дешевле стали яблоки (-2,6%), вареная колбаса (-2,1%) и маргарин (-1,3%).

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