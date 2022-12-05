ЧП произошло утром 5 декабря на улице Лиственная. Фото: МЧС Татарстана

Стало известно, что в результате пожара в казанском поселке Салмачи погиб человек. Тело 48-летнего мужчины было обнаружено на втором этаже горевшего таунхауса по адресу: улица Лиственная, 11.

Напомним, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 7:58. В ходе тушения огня спасли женщину. Она получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

- Были созданы два боевых участка. На тушение подали четыре ствола РСК-50, работали четыре звена ГДЗС, ближайший водоисточник - гидрант на расстоянии 200 метров, использовался, - сообщают в МЧС Татарстана.

К 9:43 пожар удалось потушить

Причины произошедшего устанавливаются.

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