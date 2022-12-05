Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Альберт Халяпов

Альберт Халяпов работает в ЦИТ республики с 2020 года. Фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

Новым руководителем Центра информационных технологии Татарстана назначен Альберт Халяпов. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба Минцифрразвития республики.

Известно, что Халяпов работает в Центре с 2020 года. До этого назначения он был первым заместителем гендиректора. Отвечал за перевод государственных и муниципальных сервисов в электронный формат.

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