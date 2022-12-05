В конце декабря из Набережных Челнов в Лисичанск отправят третью гуманитарную колонну

Власти поблагодарили всех местных жителей, которые приняли участие в сборе груза. Фото: Олег УКЛАДОВ

На период с 20 по 25 декабря запланировано отправление третьей гуманитарной колонны из Набережных Челнов в Лисичанск. Вместе с тем, во второй половине дня 5 числа из татарстанского автограда мобилизованным вышлют вещи первой необходимости и медикаменты, отметил на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник поблагодарил всех жителей, которые приняли участие в сборе груза, за оказанную ими помощь и поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что Магдеев, побывавший на минувшей неделе в ЛНР, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Лисичанск. По его словам, в городе наблюдаются перебои с водой и энергией.

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